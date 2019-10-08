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11:05, 8 октября 2019 87
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Тамбовчанка уехала на работу в Москву и пропала

Тамбовчанка уехала на работу в Москву и пропала

Тамбовчанка уехала на работу в Москву и пропала. Сведений о Светлане Калининой нет с мая, сообщили в региональном следкоме.

Женщина 1996 года рождения работает в столице. В январе она приезжала в гости к матери в село Павлодар Жердевского района. Назад она отправилась на автобусе. До 20 мая тамбовчанка созванивалась с матерью, а потом перестала выходить на связь. Номер Калининой сейчас недоступен.

Следователи просят всех, кто знает что-то о пропавшей, позвонить по телефону: +7 (915) 670-86-14.

Фото с сайта тамбовского СУ СКР


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