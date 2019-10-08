Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального правительства Беленецкому

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Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального
Встреча пройдет в четверг, 10 октября, в 16:00 в «Точке кипения» (Каширина, 1-а). Прийти может любой желающий. В группе «Рязанская область» проведут прямой эфир, где можно будет задать вопросы в комментариях.
Кроме того, на вопросы ответят руководители министерства регионального строительного комплекса, министерства транспорта и автомобильных дорог; министерства ТЭК и ЖКХ; главного управления архитектуры и градостроительства и ГУ РЭК Рязанской области.
Напомним, публичные отчеты уже провели первый зампред правительства
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