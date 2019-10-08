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В субботу, 12, октября, в 11:00 рязанцев пригласили на «Большую уборку» в Лесопарк, об этом сообщили в группе ЭРА.
Куратор Алексей Матвейчик ждет всех желающих у остановки общественного транспорта «Речной вокзал» в Лесопарке.
«Приходите в той одежде, которую не жалко будет испачкать. Перчатки, пакеты и прочие мелочи будут выданы всем участникам. Всех угостят горячим чаем», — уточнил он.
Задать вопросы можно по телефону:
Напомним, в сентябре рязанцам
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