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8:49, 8 октября 2019 116
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Рязанцев пригласили на «Большую уборку» в Лесопарк

Рязанцев пригласили на «Большую уборку» в Лесопарк

В субботу, 12, октября, в 11:00 рязанцев пригласили на «Большую уборку» в Лесопарк, об этом сообщили в группе ЭРА.

Куратор Алексей Матвейчик ждет всех желающих у остановки общественного транспорта «Речной вокзал» в Лесопарке.

«Приходите в той одежде, которую не жалко будет испачкать. Перчатки, пакеты и прочие мелочи будут выданы всем участникам. Всех угостят горячим чаем», — уточнил он.

Задать вопросы можно по телефону: +7 (900) 973-88-98.

Напомним, в сентябре рязанцам предложили организовать уборку их любимых мест в городе.


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