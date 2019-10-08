Роструд напомнил о длинных выходных в начале ноября

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Фото: Pixabay.com
Федеральная служба труда и занятости
«День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими», — говорится в сообщении.
Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.
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