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15:07, 8 октября 2019 118
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Роструд напомнил о длинных выходных в начале ноября

Роструд напомнил о длинных выходных в начале ноября

Фото: Pixabay.com

Федеральная служба труда и занятости напомнила о длинных выходных в начале ноября.

«День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими», — говорится в сообщении.

Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.


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