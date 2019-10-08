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Фото: Pixabay.com
Пьяный сасовец залез в квартиру знакомого, сообщил
Известно, что в апреле мужчина пробрался в квартиру к приятелю. Он хотел выяснить отношения с другом, но дома никого не оказалось.
Суд вынес приговор, по части 1 статье 139 УК РФ. Рязанцу грозит пять месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.
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