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Найденную в Рязанской области рыбу утилизируют на полигоне в Кораблинском районе. Об этом пишет ГТРК «
Журналисты телеканала выехали на место и обнаружили пруд без воды. Здесь же были сотрудники Рыбхоза, которые начали убирать рыбу.
«Работник Рыбхоза Александр Крылов рассказал, что обычно массовый отлов рыбы проводят в начале октября. В этом году начали раньше на 2,5 недели. Из-за теплой осени вода не остыла, в ней было мало кислорода. Рыбе просто нечем было дышать», — говорится в сообщении.
Крылов отметил, что два года пруд не заливали. Рыба «друг друга подавила».
Напомним, кучи с мертвой рыбой
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.