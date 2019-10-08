На заснеженной владимирской трассе «Форд» улетел в кювет

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На заснеженной владимирской трассе Ford Focus улетел в кювет. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 6 октября, около 15:00 на 13 километре дороги «Владимир-Улыбышево-Коняево». По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением, его машина съехала в кювет и перевернулась.
Мужчину направили на амбулаторное лечение.
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