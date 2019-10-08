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10:09, 8 октября 2019 87
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На ярмарках выходного дня в Рязани продали 22 тонны картофеля

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 22 тонны картофеля

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 22 тонны картофеля. В субботу, 5 октября, 243 производителя торговали на 362 местах, сообщил сайт регионального правительства.

Всего купили:

  • 22 тонны картофеля;
  • 15 тонн молока и молочных продуктов;
  • 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 6 тонн овощей;
  • 6 тонн груш и яблок;
  • 4 тонны живой рыбы;
  • 1 тонну меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 12 октября около Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


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