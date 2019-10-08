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На ярмарках выходного дня в Рязани продали 22 тонны картофеля. В субботу, 5 октября, 243 производителя торговали на 362 местах, сообщил
Всего купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 12 октября около Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
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