Любимов пообещал сохранить Торговый городок

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Во вторник, 8 октября, на заседании правительства Николай Любимов пообещал сохранить и возродить Торговый городок. Информация появилась на
По словам губернатора необходимо восстановить оригинальный исторический облик Торгового городка, его первоначальный вид.
«Основываясь на мнении большинства людей, Торговый городок в Рязани нужно сохранить и возродить. Это часть истории региона», — сказал Любимов.
Также губернатор предложил поучаствовать в восстановлении Торгового городка в следующем году всем районам области.
Любимов пояснил, что предлагается задействовать не бюджетные муниципальные ресурсы, а спонсорские средства действующих организаций и предприятий.
По его словам, здания Торгового городка будут использовать для проведения мероприятий теми районами, которые принимали участие в реставрации.
Губернатор поручил курировать этот проект вице-губернатору области Игорю Грекову.
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