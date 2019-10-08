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Во вторник, 8 октября, из-за ремонта ограждения на Северной окружной образовалась пробка. Видео появилось в Instagram rzn_life.
«Ремонт ограждения на Окружной. Вся окружная до Борковского карьера стоит» — говорится в сообщении.
По данным сервиса «
Ранее в мэрии рассказали, что на Северной окружной
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Ремонт ограждения на окружной ,вся окружная до борковского карьера стоит. @lyubochkamitrokhina #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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