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13:05, 8 октября 2019 122
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Из-за ремонта ограждения на Северной окружной образовалась пробка

Из-за ремонта ограждения на Северной окружной образовалась пробка

Во вторник, 8 октября, из-за ремонта ограждения на Северной окружной образовалась пробка. Видео появилось в Instagram rzn_life.

«Ремонт ограждения на Окружной. Вся окружная до Борковского карьера стоит» — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость потока машин в сторону центра города не превышает семи километров в час.

Ранее в мэрии рассказали, что на Северной окружной начали менять разделительное ограждение.


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