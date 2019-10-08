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Фото: Pixabay.com
Экс-главу «Покровского завода биопрепаратов» оштрафовали за скрытый доход предприятия. Об этом
Завод задолжал около 29 миллионов рублей налогов. Суд заблокировал его счета для принудительного возмещения долга.
«Зная о ситуации, бывший руководитель завода, используя схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля путем проведения расчетов через счета третьих лиц, в период с мая по октябрь 2018 года сокрыл около 10 миллионов рублей доходов», — рассказали следователи.
В октябре прошлого года у предприятия появился новый глава. Он погасил налоговую недоимку.
На бывшего директора завели уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»). Он признался и раскаялся.
Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного преследования. Экс-главе завода назначили штраф в 20 тысяч рублей.
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