Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:02, 8 октября 2019 72
 0    0

Экс-главу «Покровского завода биопрепаратов» оштрафовали за скрытый доход предприятия

Экс-главу «Покровского завода биопрепаратов» оштрафовали за скрытый доход предприятия

Фото: Pixabay.com

Экс-главу «Покровского завода биопрепаратов» оштрафовали за скрытый доход предприятия. Об этом сообщили во владимирском следкоме.

Завод задолжал около 29 миллионов рублей налогов. Суд заблокировал его счета для принудительного возмещения долга.

«Зная о ситуации, бывший руководитель завода, используя схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля путем проведения расчетов через счета третьих лиц, в период с мая по октябрь 2018 года сокрыл около 10 миллионов рублей доходов», — рассказали следователи.

В октябре прошлого года у предприятия появился новый глава. Он погасил налоговую недоимку.

На бывшего директора завели уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»). Он признался и раскаялся.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного преследования. Экс-главе завода назначили штраф в 20 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 18 308
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 404
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 6
10:14, 26 сентября 2019 6 097
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 190
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 418
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум