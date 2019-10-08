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Фото: Pixabay.com
До конца года Владимирская область получит пять мобильных ФАПов. Их передадут Вязниковской, Петушинской, Суздальской, Собинской и Киржачской райбольницы,
Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснастят электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим оборудованием.
Напомним, в этом году в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» четыре мобильных ФАПа получили Гороховецкая, Ковровская и Селивановская районные больницы, а также Муромская городская больница №3.
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