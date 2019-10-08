Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы и перевезли в другую

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Фото: Ru.wikipedia.org
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из «Европейского медицинского центра», где она проходила лечение, сообщает
По данным издания, актриса еще находится в тяжелом состоянии. Она продолжит лечение в другой клинике.
Напомним, Заворотнюк
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