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За три года в сельских школах Брянской области отремонтируют 23 спортзала. Об этом сообщил
На эти цели направят из федерального бюджета около 66,2 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит более 4,5 млн рублей.
В этом году в рамках партпроекта отремонтировали девять спортивных залов: в Клетнянском, Мглинском, Новозыбковском, Суземском, Трубчевском, Унечском районах. Выполнен капремонт спортивного зала Малополпинской средней школы Брянского района. Также завершены работы в Березовской школы Карачевского района.
Напомним, что в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» с 2014 по 2018 годы капитально отремонтированы 64 спортивных зала в сельских школах.
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