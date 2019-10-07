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17:14, 7 октября 2019 39
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За три года в сельских школах Брянской области отремонтируют 23 спортзала

За три года в сельских школах Брянской области отремонтируют 23 спортзала

За три года в сельских школах Брянской области отремонтируют 23 спортзала. Об этом сообщил сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

На эти цели направят из федерального бюджета около 66,2 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит более 4,5 млн рублей.

В этом году в рамках партпроекта отремонтировали девять спортивных залов: в Клетнянском, Мглинском, Новозыбковском, Суземском, Трубчевском, Унечском районах. Выполнен капремонт спортивного зала Малополпинской средней школы Брянского района. Также завершены работы в Березовской школы Карачевского района.

Напомним, что в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» с 2014 по 2018 годы капитально отремонтированы 64 спортивных зала в сельских школах.


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