RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 6 октября, во Владимире шестилетний мальчик выпал из окна пока мать выпивала с друзьями на кухне. Об этом сообщил
Ребенок, оставшись без присмотра, зашел в комнату, забрался на подоконник и выпал из окна с высоты третьего этажа. С травмами его доставили в реанимацию.
Следователь установил, что многодетная семья состояла на учетах.
«На иждивении женщины четверо детей, с воспитанием которых она не справляется», — говорится в сообщении.
Также выяснилось, что мать даже не заметила, что сын вышел в комнату.
Пострадавшего обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская чиновница пойдет под суд за махинации с жильем для сирот
|
cледующая новость →Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана Павла Макеева
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.