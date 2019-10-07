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13:29, 7 октября 2019 128
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Во Владимире шестилетний мальчик выпал из окна пока мать выпивала с друзьями

Во Владимире шестилетний мальчик выпал из окна пока мать выпивала с друзьями

В воскресенье, 6 октября, во Владимире шестилетний мальчик выпал из окна пока мать выпивала с друзьями на кухне. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Ребенок, оставшись без присмотра, зашел в комнату, забрался на подоконник и выпал из окна с высоты третьего этажа. С травмами его доставили в реанимацию.

Следователь установил, что многодетная семья состояла на учетах.

«На иждивении женщины четверо детей, с воспитанием которых она не справляется», — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что мать даже не заметила, что сын вышел в комнату.

Пострадавшего обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь.


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