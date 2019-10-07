Пряталась под лестницей. Во Владимире двухлетнюю девочку оставили без присмотра у магазина

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В субботу, 5 октября, во Владимире у одного из магазинов на проспекте Строителей двухлетнюю девочку оставили без присмотра. Об этом сообщила
Работники супермаркета вызвали полицию. Ребенок не смог назвать свое точное имя и адрес проживания. Оперативники передали девочку медикам и начали искать родителей.
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов личности родственников были установлены.
«Устанавливаются обстоятельства, при которых малолетний ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых. Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей девочки», — говорится в сообщении.
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