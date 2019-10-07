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16:03, 7 октября 2019 177
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В здание сасовской администрации ударила молния

В здание сасовской администрации ударила молния

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 6 октября, в селе Трудолюбовка Сасовском районе в поселковую администрацию ударила молния, сообщил сайт ИД «Пресса». Отмечается, что деревянное здание администрации не загорелось.

Как рассказал изданию глава администрации Трудолюбовского сельского поселения Александр Бас, в результате происшествия оплавился потолок, повредилась занавеска на окнах, обгорел модем, телефонные розетки, оплавилось настенное покрытие.


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