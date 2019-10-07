В выходные в Рязани вновь обнаружили превышение уровня сероуглерода

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В выходные на окраине Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода в 2,1 раза. Об этом сообщил
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной с 4 по 7 октября. По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Напомним, с 2 по 4 октября в Строителе уже
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