В Воронежской области мужчина украл пчелиные ульи, чтобы расширить бизнес

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В Воронежской области мужчина украл пчелиные ульи из сел Ивановка и Ворошилова. Об этом сообщил
В полицию обратились местные жители. Оперативники выяснили, что злоумышленник крал имущество вечером и передвигался на автомобиле Renault Duster.
Позже личность похитителя установили. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кантемировского района. Он пояснил, что, является пчеловодом, таким образом, решил расширить свой бизнес.
Фигуранта задержали.
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