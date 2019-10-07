В воронежском селе открыли парк за шесть миллионов

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В селе Смаглеевка в Воронежской области открыли парк за шесть миллионов. Торжественное открытие парка приурочили к празднованию Дня села. Об этом сообщил
Как рассказал секретарь отделения партии Виктор Милещенко, зону отдыха построили в центре села на месте старого парка.
При реконструкции обновили памятник погибшим в годы войны землякам, создали зону для проведения мероприятий и детскую зону с горкой и скульптурами персонажей из мультфильмов. Также установили спортивные тренажеры и волейбольную площадку. На территории площадью 1,6 гектаров появились тротуарные дорожки, скамейки, урны, светильники и ограждение.
Глава Кантемировского района Владимир Покусаев на открытии объекта отметил, что это уже четвертый парк в районе.
«Это был самый сложный объект из парковых зон. Несмотря на все трудности, парк сделан. Теперь задача жителей — использовать парк по назначению, то есть посещать, отдыхать и любоваться красотой».
В 2019 году во время подготовительных работ и строительства расчистили территорию от зарослей и сухостоя.
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