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10:07, 7 октября 2019 74
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В воронежском селе открыли парк за шесть миллионов

В воронежском селе открыли парк за шесть миллионов

В селе Смаглеевка в Воронежской области открыли парк за шесть миллионов. Торжественное открытие парка приурочили к празднованию Дня села. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Как рассказал секретарь отделения партии Виктор Милещенко, зону отдыха построили в центре села на месте старого парка.

При реконструкции обновили памятник погибшим в годы войны землякам, создали зону для проведения мероприятий и детскую зону с горкой и скульптурами персонажей из мультфильмов. Также установили спортивные тренажеры и волейбольную площадку. На территории площадью 1,6 гектаров появились тротуарные дорожки, скамейки, урны, светильники и ограждение.

Глава Кантемировского района Владимир Покусаев на открытии объекта отметил, что это уже четвертый парк в районе.

«Это был самый сложный объект из парковых зон. Несмотря на все трудности, парк сделан. Теперь задача жителей — использовать парк по назначению, то есть посещать, отдыхать и любоваться красотой».

В 2019 году во время подготовительных работ и строительства расчистили территорию от зарослей и сухостоя.


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