В Воронеже заключенному передали спрятанный в дезодоранте телефон

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Жительница Воронежа пыталась передать спрятанный в дезодоранте телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Внутри флакона также лежали симкарта и зарядка для телефона.
В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.