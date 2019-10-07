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12:05, 7 октября 2019 59
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В Воронеже задержали мужчину, убившего дворника 17 лет назад

В Воронеже задержали мужчину, убившего дворника 17 лет назад

В Воронеже задержали мужчину, убившего дворника 17 лет назад. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Убийство произошло 20 мая 2002 года. 46-летняя женщина убирала территорию у дома №7 по улице Владимира Невского. Во время работы к ней подошел неизвестный, который ударил ее несколько раз ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В тот же день следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После этого расследование прекратили.

В 2019 году подозреваемого удалось задержать. Им оказался 45-летний воронежец. Ему предъявили обвинение.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.


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