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На Московском проспекте в Воронеже планируют построить школу на 2860 мест, пишут «
Глава департамент строительной политики Олег Гречишников заявил, что это будет самая большая школа в России.
Кроме того, рядом планируется возвести детсад на 600 мест. Сейчас этот участок площадью 24 гектара находится в процессе передачи из федеральной собственности в муниципальную.
Проект подготовят к июню 2020 года. Общая стоимость составила 2,5 миллиардов рублей.
Кроме того, Воронежская область запросила федеральное финансирование на строительство поликлиники и станции скорой помощи на Московском проспекте, школ в Борисоглебске и микрорайоне Южный в Новой Усмани, детского сада на 300 мест на улице Артамонова в Воронеже и продолжение строительства двух школ в Новоусманском районе.
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