В Тамбовской области водитель автобуса пойдет под суд за оскорбление пассажира

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На водителя автобуса из Рассказово возбудили дело об административном правонарушении за оскорбление пассажира. Об этом сообщила
Тамбовчанин сделал водителю замечание из-за курения. В ответ на это мужчина оскорбил его. Происходящее сняли на камеру телефона.
Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
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