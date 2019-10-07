В столице Южной Осетии появилась улица Путина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
В день рождения Путина в Цхинвале улицу Московскую переименовали в его честь. Об этом сообщил
По словам мэра города Алана Кочиева, такое решение приняли в знак благодарности за поддержку народа Южной Осетии в августе 2008 года и признание независимости республики.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа неделю рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха почти 50 тысяч рублей
|
cледующая новость →Движение по мосту через реку Сынтулка в Касимовском районе восстановили
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.