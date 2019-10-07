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Фото: Издательство «Пресса»
В Пронском районе ливень затопил школу, об этом
В прошедшие выходные Архангельскую коррекционную школу Пронского района затопил ливень. Вода залила оба этажа дореволюционного здания.
Директор школы Ольга Куксакова рассказала, что она вместе с завхозом и дежурным спасала школьное имущество, укрывая оставшуюся мебель целлофаном.
«Здание стоит без кровли — полностью раскрытым. Мы уже написали претензию. Теперь ждем представителей из технадзора», — сообщила она.
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