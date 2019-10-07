В Липецкой области при столкновении «Тойоты» и двух грузовиков пострадали двое

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 6 октября, в Добровском районе на трассе Липецк — Чаплыгин произошло ДТП. Об этом сообщила
71-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 44-летний водитель. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовик Scania под управлением 31-летнего мужчины.
В результате водитель и 72-летняя пассажирка Toyota с травмами были доставлены в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Воронежем из психбольницы сбежал пациент
|
cледующая новость →В Александро-Невском районе четыре человека пострадали при столкновении «Мерседеса» и «Форда»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.