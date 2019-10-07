В доме в Приокском из-за ремонта крыши затопило подъезд

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В доме №15/12 по улице Энгельса произошел потоп из-за незаконченного ремонта крыши. Об этом RZN.info сообщила местная жительница.
Она рассказала, что крышу начали менять в мае. После дождя в доме заливает квартиры.
Женщина прислала в редакцию видео из подъезда, на котором можно увидеть воду на полу на лестничной площадке и подтеки на стенах.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.