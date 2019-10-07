В «Барсе на Московском» разыграли автомобиль и выступила группа «Комиссар». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В воскресенье, 6 октября, в торговом центре «Барс на Московском» автомобиль Lada Granta разыграли после выступления группы «Комиссар». Розыгрыш запустил новый магазин «Планета одежда обувь», который открылся в августе.
Чтобы поучаствовать, рязанцы должны были заполнить купоны и оставить свои данные в специальной урне. Помимо автомобиля рязанцы могли получить бытовую технику.
Машина досталась рязанке Ирине Антоновой. Группа «Комиссар» исполнила свои хиты: «Королева снежная», «Туман-туманище», «Ты уйдешь».
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