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11:03, 7 октября 2019 202
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В Александро-Невском районе четыре человека пострадали при столкновении «Мерседеса» и «Форда»

В Александро-Невском районе четыре человека пострадали при столкновении «Мерседеса» и «Форда»

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 6 октября, в Александро-Невском районе столкнулись Mercedes Benz и Ford Galaxy. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 15:00 на 318-м километре автодороги Р22 «Каспий».

По предварительной информации, 24-летний житель Тверской области на Ford Galaxy, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Mercedes Benz, за рулем которого был 19-летний москвич.

В ДТП пострадали водитель и 44-летняя пассажирка Ford, а также две пассажирки Mercedes 23-х и 19-ти лет. Им оказали медпомощь.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего уточняются.


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