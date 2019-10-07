В Александро-Невском районе четыре человека пострадали при столкновении «Мерседеса» и «Форда»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 6 октября, в Александро-Невском районе столкнулись Mercedes Benz и Ford Galaxy. Об этом сообщила
ДТП произошло около 15:00 на 318-м километре автодороги Р22 «Каспий».
По предварительной информации, 24-летний житель Тверской области на Ford Galaxy, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Mercedes Benz, за рулем которого был 19-летний москвич.
В ДТП пострадали водитель и 44-летняя пассажирка Ford, а также две пассажирки Mercedes 23-х и 19-ти лет. Им оказали медпомощь.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего уточняются.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.