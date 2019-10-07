У ТЦ «Европа» столкнулись «Шевроле» и «Фольксваген»

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У ТЦ «Европа» столкнулись Chevrolet и Volkswagen. Видео с места ДТП опубликовали в сообществе «
Авария произошла в понедельник, 7 октября, на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии.
Судя по ролику, в аварии никто не пострадал.
Информация о произошедшем уточняется.
Видео сообщества «Дороги Рязани»
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