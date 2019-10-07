Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:33, 7 октября 2019 148
 0    0

Суд обязал минтранс за два года установить фонари в рязанском селе

Суд обязал минтранс за два года установить фонари в рязанском селе

Шацкий районный суд обязал минтранс за два года установить фонари в рязанском селе, об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Речь идет о дороге «Путятино — Строевское», а также ее участках протяженностью 100 метров. Отсутствие освещения на этой полосе нарушают законодательство о безопасности дорожного движения.

Суд удовлетворил административный иск и обязал региональный минтранс в течение двадцати шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные нарушения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 639
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 180
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 897
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 6 079
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 153
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум