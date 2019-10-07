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Шацкий районный суд обязал минтранс за два года установить фонари в рязанском селе, об этом
Речь идет о дороге «Путятино — Строевское», а также ее участках протяженностью 100 метров. Отсутствие освещения на этой полосе нарушают законодательство о безопасности дорожного движения.
Суд удовлетворил административный иск и обязал региональный минтранс в течение двадцати шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные нарушения.
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