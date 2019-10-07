Под Воронежем из психбольницы сбежал пациент

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Под Воронежем из психиатрической больницы в хохольском селе Орловка пропал пациент 25-летний Иван Ефремов. Его местонахождение неизвестно с пятницы, 4 октября, пишет «
По словам волонтеров, мужчина уходил из больницы и ранее. Однако его находили рядом медучреждением.
Приметы: ростом 190 сантиметров, плотного телосложения, нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто видел пропавшего, попросили позвонить по телефонам
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязань оказалась в середине рейтинга городов России по уровню зарплат
|
cледующая новость →В Липецкой области при столкновении «Тойоты» и двух грузовиков пострадали двое
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.