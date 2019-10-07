На финал «Зарницы» в Рязани приедут участники из 45 регионов

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На финал военно-патриотической игры «Зарница» в Рязани приедут участники из 45 регионов, информация об этом появилась в официальной группе мероприятия «
Конкурс пройдет с 14 по 18 октября. В девяти этапах поучаствуют 500 студентов из 45 регионов России.
«В финале будут многокилометровые марш-броски, огненно-штурмовая полоса препятствий, прыжки с парашютом, тактический турнир по лазертагу. Также пройдет творческий конкурс», — говорится в сообщении.
По итогам финала лучшие команды получат медали и призы.
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