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Калужские единороссы подписали соглашение о сотрудничестве с «ассоциацией юристов России». Об этом сообщил
Со стороны партии соглашение подписала замсекретаря отделения Людмила Сусова, от «Ассоциации Юристов России» — член совета федерации от заксобрания области Алексей Александров.
Было обозначено, что каждый месяц в общественной приемной будут проводиться приемы граждан, даваться консультации по различным юридическим вопросам.
Приемы будут проходить в последнюю пятницу каждого месяца, записаться можно как в региональном отделении «ассоциации юристов России», так и в приемной партии.
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