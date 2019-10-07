Калужанка завоевала титул «второй вице-миссис Европы 2019»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Калужанка Нина Мельникова завоевала титул «второй вице-миссис Европы 2019». Об этом сообщили в группе «
Конкурс красоты проходил на острове Лас-Пальмас.
Отмечается, что теперь у девушки появилась возможность поехать на конкурс «Миссис Вселенная».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани увеличили число автобусов №13
|
cледующая новость →«Автомобилист» возглавил таблицу рязанской НХЛ. Обзор первого тура
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.