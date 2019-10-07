RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 6 октября, певец Дима Билан посадил деревья под Калугой. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Я встал в 7:00, чтобы к 11 уже успеть под Калугу и присоединиться к добровольцам, которые уже 2 дня высаживали саженцы дуба. За вчера было посажено 4 тысячи деревьев — браво ребята! Я очень хотел сегодня попасть сюда и мне удалось тоже высадить несколько саженцев, чему очень рад!», — написал арист.
Билан уточнил, что планирует приехать на посадку деревьев весной.
Напомним, в сентябре Билан
Видео можно посмотреть по
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖители Касимова возмутились переездом детской поликлиники в другое здание
|
cледующая новость →В воронежском селе открыли парк за шесть миллионов
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.