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Брянские единороссы определили кандидатуру на должность главы Стародуба. Об этом сообщил
В выходные прошла конференция, в которой поучаствовали 93 делегата, а также первый замсекретаря регионального отделения партии, замгубернатора Брянской области Александр Коробко, руководитель регионального исполнительного комитета партии, замсекретаря регионального отделения партии Андрей Сотников, депутат облдумы Юрий Никифоров, и. о. главы администрации Стародубского района Александр Подольный.
По результатам тайного голосования большинство голосов отдали за Николая Тамилина.
Окончательное решение, кто возглавит Стародубский райсовет народных депутатов, примут на сессии.
Фото районной газеты «Стародубский вестник»
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