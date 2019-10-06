RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Чите тело расчлененной девушки выкинули из окна. Об этом сообщил
Части тела нашли на козырьке подъезда дома. Личность погибшей установили, ей оказалась19-летняя местная жительница.
Подозреваемого в убийстве задержали. Он арендовал квартиру в этом же доме.
«Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления», — отметили в СК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Семчине полицейские устроили погоню за машиной. Видео
|
cледующая новость →В Горроще из-за снятого асфальта произошел потоп на улице Весенней — очевидец
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.