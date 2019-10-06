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15:31, 6 октября 2019 187
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Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

Фото: Kinopoisk.ru

В возрасте 33 лет скончалась украинская актриса Марина Куклина. Об этом на странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.

«Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить… Свет, это то, что излучала она… Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина», — написала Зюбина.

Причины смерти актрисы не называются.

Куклина исполнила 49 ролей в кино и театре, самыми известными стали роли в сериалах «Анна Герман», «Возвращение Мухтара», «Кривое зеркало души».


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