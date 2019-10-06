Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

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Фото: Kinopoisk.ru
В возрасте 33 лет скончалась украинская актриса Марина Куклина. Об этом на
«Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить… Свет, это то, что излучала она… Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина», — написала Зюбина.
Причины смерти актрисы не называются.
Куклина исполнила 49 ролей в кино и театре, самыми известными стали роли в сериалах «Анна Герман», «Возвращение Мухтара», «Кривое зеркало души».
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.