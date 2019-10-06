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9:27, 6 октября 2019 91
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Роспотребнадзор рассказал, как избежать заражения гриппом

Роспотребнадзор рассказал, как избежать заражения гриппом

Роспотребнадзор рассказал, как избежать заражения гриппом. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

По словам специалистов, чтобы не заразиться гриппом, нужно сделать прививку, а также избегать контакта с носителями вируса и места массового скопления людей.

Эксперты порекомендовали пользоваться специальной маской, тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни: высыпаться, есть нормальную пищу и заниматься спортом.

В ведомстве напомнили, что грипп передается как воздушно-капельным путем, так и через загрязненные предметы и рукопожатия.


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