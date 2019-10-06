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Роспотребнадзор рассказал, как избежать заражения гриппом. Информацию опубликовали на
По словам специалистов, чтобы не заразиться гриппом, нужно сделать прививку, а также избегать контакта с носителями вируса и места массового скопления людей.
Эксперты порекомендовали пользоваться специальной маской, тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.
Кроме того, важно вести здоровый образ жизни: высыпаться, есть нормальную пищу и заниматься спортом.
В ведомстве напомнили, что грипп передается как воздушно-капельным путем, так и через загрязненные предметы и рукопожатия.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.