Карты клиентов Сбербанка перевыпустили после утечки данных

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Карты 200 клиентов Сбербанка, данные которых подверглись утечке, уже перевыпустили. Об этом в эфире телеканала «
Он отметил, что данные не публиковались в открытом доступе. По его словам, информация находится в контролируемых источниках.
«Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего», — сказал Греф.
Он добавил, что на перевыпуск потребовалось два дня.
Глава Сбербанка заверил, что «никакой угрозы средствам клиентов не было».
Он принес извинения клиентам за то, что на них обрушился «такой информационный поток».
Информация о возможной утечке данных клиентов
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