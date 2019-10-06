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19:05, 6 октября 2019 293
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Друг Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы

Друг Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы

Фото: Kinopoisk.ru

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы, которые распространяются по сети. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В интернете появилась информация, что Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября.

Директор актрисы не ответила на звонки и сообщения издания, в клинике ответили, что «такой пациентки нет».

Из нескольких друзей артистки лишь один согласился пообщаться с «Комсомольской правдой».

«Да, она жива! На этом все», — ответил он.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже она ответила на сообщение о госпитализации. Также сообщалось, что ее готовят к операции по удалению опухоли.


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