Друг Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы

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Фото: Kinopoisk.ru
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы, которые распространяются по сети. Об этом пишет «
В интернете появилась информация, что Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября.
Директор актрисы не ответила на звонки и сообщения издания, в клинике ответили, что «такой пациентки нет».
Из нескольких друзей артистки лишь один согласился пообщаться с «Комсомольской правдой».
«Да, она жива! На этом все», — ответил он.
Анастасия Заворотнюк
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