Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом, пострадали 20 человек

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В воскресенье, 6 октября, в Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, передает
ДТП произошло в Гагинском районе возле села Паново-Осаново. В аварии пострадали 20 человек, их доставили в больницы.
В полиции уточнили, что автобус вез туристов из Саратова в Большой Болдино. Всего в салоне находились 29 человек.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.
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