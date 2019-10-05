В воскресенье в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды

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В воскресенье, 6 октября, в Рязанской области ожидается мокрый снег. Об этом сообщила
По данным синоптиков, будет облачная погода. Ночью и днем пройдет дождь и мокрый снег.
Ветер северо-восточный, северный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днём +2, +7, по области +10, +12.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.