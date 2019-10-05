Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:05, 5 октября 2019 122
 0    0

Минтранс предложил внести в ПДД гироскутеры и электросамокаты

Минтранс предложил внести в ПДД гироскутеры и электросамокаты

Минтранс предложил внести в ПДД гироскутеры и электросамокаты. Министерство подготовило проект постановления, пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

По словам Митрошина, к средствам индивидуальной мобильности планируют отнести электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.

Отмечается, что такие средства передвижения должны ездить по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, то им разрешат перемещаться по тротуарам, но со скоростью не выше 20 км/ч. Если же нет ни дорожки, ни тротуара, то людям на самокатах и гироскутерах разрешат выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее.

Проект находится на согласовании в ГИБДД.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 120
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 809
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 705
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 893
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 176
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум