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Минтранс предложил внести в ПДД гироскутеры и электросамокаты. Министерство подготовило проект постановления, пишет «
По словам Митрошина, к средствам индивидуальной мобильности планируют отнести электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.
Отмечается, что такие средства передвижения должны ездить по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, то им разрешат перемещаться по тротуарам, но со скоростью не выше 20 км/ч. Если же нет ни дорожки, ни тротуара, то людям на самокатах и гироскутерах разрешат выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее.
Проект находится на согласовании в ГИБДД.
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