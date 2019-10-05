МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

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МЧС в смс-рассылке предупредило рязанцев о дожде.
По данным синоптиков, в воскресенье, 6 октября, в Рязанской области ожидаются мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 18 метров в секунду.
Рязанцам порекомендовали быть внимательнее и осторожнее.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.