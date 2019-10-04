Во Владимире предложили возродить аллею маршала Василевского

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире предложили возродить аллею маршала Александра Василевского. С этой инициативой в четверг, 3 октября, к председателю регионального заксобрания Владимиру Киселеву обратился житель облцентра Борис Мухин,
Мужчина предложил благоустроить аллею к 125-летию маршала. Ее заложили четыре года назад на территории финансового университета студенты и племянница Василевского. Потом аллею переносили, меняли, в результате деревья зачахли.
Борис Мухин пояснил, что весной обращался к губернатору и в общественные ветеранские организации, но аллею так и не привели в порядок. Спикер областного заксобрания обсудил с ним возможные варианты нового места для возрожденной аллеи. В принятии окончательного решения будут участвовать городские власти.
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