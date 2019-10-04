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13:08, 4 октября 2019 74
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Владимирским пенсионеркам предложили стать «бабушкой на час»

Владимирским пенсионеркам предложили стать «бабушкой на час»

Фото: Pixabay.com

Владимирским пенсионеркам предложили стать «бабушкой на час». Этот проект, как сообщил сайт областной администрации, «помогает детям получать внимание и заботу, а пенсионерам реализовать свой потенциал». Его реализуют с 2015 года.

«Бабушкой на час» в этом году уже стали 40 женщин. Они помогли 56 многодетным, неполным семьям и родителям с детьми-инвалидами. В свою очередь, пенсионеров учили пользоваться компьютерами, им решали бытовые вопросы.

Поучаствовать в проекте приглашают активных пенсионеров и нуждающиеся в помощи семьи. Добровольцам следует пройти тест на стрессоустойчивость, опрос и подписать соглашение о взаимодействии. Пенсионеров научат играм и развивающим упражнениям, которыми можно заниматься с детьми.

Подробнее о проекте можно узнать по адресу: Перекопский городок, дом №18, телефон: (4922) 42-44-08, 42-45-87, а также по электронной почте cso_pozhinv@uszn.avo.ru и на сайте.


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