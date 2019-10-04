RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Владимирским пенсионеркам предложили стать «бабушкой на час». Этот проект, как
«Бабушкой на час» в этом году уже стали 40 женщин. Они помогли 56 многодетным, неполным семьям и родителям с детьми-инвалидами. В свою очередь, пенсионеров учили пользоваться компьютерами, им решали бытовые вопросы.
Поучаствовать в проекте приглашают активных пенсионеров и нуждающиеся в помощи семьи. Добровольцам следует пройти тест на стрессоустойчивость, опрос и подписать соглашение о взаимодействии. Пенсионеров научат играм и развивающим упражнениям, которыми можно заниматься с детьми.
Подробнее о проекте можно узнать по адресу: Перекопский городок, дом №18, телефон: (4922) 42-44-08, 42-45-87, а также по электронной почте
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДля рязанцев выпустили метеопредупреждение
|
cледующая новость →Гендиректора Рязанского приборного завода наградили Знаком отличия Комитета Госдумы
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.