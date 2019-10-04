В выходные во Владимирскую область придет похолодание. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В выходные, 5 и 6 октября, во Владимирскую область придет похолодание. Прогноз погоды
Днем в субботу ожидается до +11 градусов, в воскресенье до +5. По ночам от +5 до +2 градусов.
В выходные возможны дожди.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.